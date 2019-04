«Kuuuurija» saates olnud naismõrvari poja postkast oli pärast saadet täis

"Meid on viimastel aastatel nii palju kiusatud, et me hakkasime juba uskuma, et kõik suhtuvad meisse halvasti. Peale saadet aga nägime, kui palju on tegelikult häid inimesi meie ümber. Me oleme teile nii tänulikud, et me saime rääkida oma loo ja tunda inimeste headust..." kirjeldas noor mees oma tundeid.