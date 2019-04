Kass Villel avastati surmav haigus

Saates oli juttu sellest, kuidas MTÜ juht Katrin Gaver soovib vana ja pimedat kassi tagasi, sest just tema MTÜ on kassi toidu ja ravikuludega toetanud. Mari-Liis väitis aga saates, et nendeni pole päris kõik annetused jõudnud ja avaldas soovi näha Gaveri MTÜ aruandlust, kui palju on Villele annetusi tehtud ja kuhu need annetused on täpselt läinud.

Nüüd on aga juhtunud midagi veelgi hirmsamat. Kass Villel avastati möödunud nädalal viimases staadiumis nahavähk ja Mari-Liis on otsustanud, et ta ei hakka vana kassi opereerima, kuna ta arvab, et loomakese tervis on juba niigi halb ja ta ei elaks narkoosi üle.

Mari-Liis soovib kõigile Villet toetanud inimestele öelda tänusõnad, kuid usub et raske südamega tehtud otsus on kassile parim.

"Mõtlesin selle peale palju ja jõudsin arusaamani, et hoian Villet elu lõpuni kodus ja pakun talle parimat tuge nii kauaks kui teda jätkub. Ma ei hakka nii vana looma enam uute opreatsioonide ja narkoosidega piinama. Rääkisin loomaarstidega ja jõudsime tõdemuseni, et Ville elab oma parimad päevad kodus ja kui haigus võtab väga halva pöörde, siis saab ta eutaniseeriva süsti. See on mulle väga raske ostus, kuid loomale parim!" ütles Mari-Liis Katrin Lustile.