Seekord pöördusid Katrin Lusti poole jõhkra mõrvari lapsed, kes on sattunud tagakiusamise alla. 18-aastane Mel-Andris räägib eriti avameelselt ühe Eesti kurikuulsaima naismõrtsuka loo. Kui ülejäänud Eesti jaoks on naine jõhker tapja, siis Mel-Andrise jaoks on ta siiski armastav ema. Milline on noore poisi elu pärast seda kui tema ema teod meediasse jõudsid ning miks väidab Mel-Andris, et tal ei ole täna mitte midagi kaotada? Kas vanemate patte on ikka õige laste peal nuhelda?