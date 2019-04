«Kuuuurija» saates olnud kassisõprade annetuste koguja tegutses juba aastaid

Selle MTÜ juht Katrin Gaver väitis Katrin Lustile “Kuuuurija” saates, et enne selle MTÜ asutamist (aastal 2017) tema loomade tarvis annetusi ei kogunud. Meile on tänaseks laekunud kümneid kirju, kus inimesed väidavad, et Gaver ei rääkinud tõtt ja kogus siiski kasside heaks annetusi ka varem.