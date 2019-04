Eestlane soovitab: Kuidas saab Soomes kõige odavama taksosõidu?

Lugesin Postimehe „Kuuuurija“ netilehelt, et keegi eesti mees oli kurtnud, et Helsingis on väga kallid taksod. See on kahjuks tõesti nii ametlike taksodega, et hinnad on üpriski krõbedad, aga kas te teadsite, et eestlastel on ka tore sõidujagamisgrupp Helsingi suurregioonis, mis toimib väga hästi ja seda just tänu kodumaisetele tublidele eesti juhtidele! Kui teete sellest taksoteemast juttu siis vöite ka seda gruppi mainida, kuna sealt saab tõesti 2-3x odavamalt auto võrreldes tavataksoga. See sama näide mida too mees Postimehele väitis, et sadamast Hakanieme maksis 33eurot oleks sealt sõidujagamisgrupi kaudu olnud 5-20eur max. olenevalt juhist. Soovitan seda gruppi eestlastele reklaamida, siis saavad nad tulevikus soodsamalt "takso" kui Helsingi juhtuvad. Ilusat kevade jätku teile.