Eestlane hoiatab: Ärge sõitke Soomes taksoga

"Mõtlesin, et palju see sõit ikka võib maksta. Sinna on kõige rohkem 5-6 kilomeetrit ja ka kõige kallima hinna juures läheb see sõit maksma umbes 15 eurot," rääkis mees.

Sõit Helsingi Läänesadamast turu juurde kestis umbes kümmekond minutit ja kui taksojuht auto peatas, teatas ta kliendile, et arve on 33 eurot ja 20 senti.

"Kuidas see võimalik on. Eestis oleks see sõit maksma läinud 4-5 eurot. Soome taksohinnad on košmaarsed. Mul tekkis tunne, et olen endale vale eriala valinud ja peaksin tegelikult Soomes taksojuhina töötama," märkis mees ja hoiatas kõiki teadmatuid eestlasi sealsete taksohindade eest.