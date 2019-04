«Kuuuurija» lugejakiri: Tallinna Lastehaigla parkimisautomaat sööb münte

Olenemata arve summast, automaati sisestades 2-eurose mündi, masin raha tagasi ei anna. Esimesel kolmel korral ma arvasin, et ajasin ise rahatähed sassi ja sisestasin 1-eurose kuigi algselt arvasin, et sisestasin siiski 2-eurose. Hiljem tahtlikult testides selgus, et minu kahtlused peavad paika ja 2-eurose sisestamisel, kui arve on 50 senti, saab tagasi ainult 50 senti. Kui arve on 1 euro või 1.5 eurot, siis masin raha ei tagasta.