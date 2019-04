«Kuuuurija» saates olnud juuksuri kohta laekub murekirju

Tere Katrin!

Vaatasin täna Su saadet juuksur Jaanikast. Mäletan, ka mina tegin kord vea, vahetasin ühe korra puht sportlikust uudishimust juuksurit. Mul olid pikad ilusad juuksed. Juuksur Jaanika lõikas luba küsimata mu pikad juuksed maha. Leppisime kokku, et ta võtab maksimaalselt 2cm, võttis aga 15cm. Mul oli nutt kurgus kui sealt tõusin ja juukseid tagant nägin. Pärast seda lubasin endale, et ei iial vaheta oma juuksurit.

Põhjus miks lõikas oli see (ta enda selgitus), et mul juuksed nii kuivad ja katki. Oli november ja juuksed olid särtsu täis. Ta oma kunstküüntega “kammis” mu juukseid kuniks need särtsu täis lõid ja ütles, et vaata kui katki on. Ütlesin, et ei luba rohkem kui 2cm ja tulemuseks oli lühikesed juuksed.