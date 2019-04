Lugejakiri: Eestis kasvatatud istikud ei ole võimalik müüa

Tere.

Lühidalt on lugu järgmine.

Mul on väike puukool, kus olen andnud endast parima, et kõik oleks seaduskuulekas, sellest hoolimata leiab PMA (Põllumajandusamet) kogu aeg vigu, muidugi mitte ainult minul, vaid kõigil teistel ka. Viimati otsustati ära keelata suurel hulgal Eestis müüdavaid viljapuude sorte, sest need pole registreeritud.

Samal ajal tuleb Eestisse vaarikataimi müüma härra Leedust, kelle puhul on tõenäoliselt tegemist lihtsalt õnneotsija, kes on kusagilt Poolast midagi kokku ostnud ja kui ma sellest PMA-le teatasin, vastati, et PMA ei tea sellest midagi, sest ametnikul pole Facebooki kontot ja kontrollima ei saa minna, sest nädalavahetustel pole ametnikel tööaeg.

Ausalt öeldes on olukord ikka juba väga hull ja kohalikele mõeldakse järjest piiranguid juurde, samal ajal, kui välismaalased võivad lihtsalt sisse sõita ja müüa, mida soovivad. Olge hea ja võtke meiega ühendust, sest Türi lillelaat alles veel tuleb ja tegelikult valitseb seal ikka korralik soodom ja komorra. Muide see leedukas, kellest rääkisin, tuleb 5. 6. 7. aprillil, Facebooki aiasaaduste ja põllu grupis on ta reklaamid ka üleval.