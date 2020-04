Mis on saanud «Kuuuurija» saate internetipetturist?

Üks ohvritest, Tiina, püüdis interneti ärineiu Janne Aru tema töökoha juures kinni ja küsis temalt vastuseid. Noor naine tunnistas kaamerate ees üles, et pettis inimesi tahtlikult ja lubas rahad tagasi maksta.

“Kuuuurija” uuris saates rääkinud Tiinalt, et mis on sellest loost saanud? Kas inimesed on oma rahad tagasi saanud?