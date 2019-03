Katrin Lusti postkasti saabus täna vihje, et Facebooki avarustesse on tekkinud uus sotsiaalne grupp: „EKRE tõbraste klubi“. Lehele on üles laetud EKRE vastased postitused ja isegi fotod, kus on tehtud fotomontaaž nii, et tänased koalitsiooniläbirääkijad seisavad natsimundrites.

Vaata õõvastavaid fotosid ja rohkem infot lehekülje kohta siit.