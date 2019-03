Kuidas määratakse Kultuuriministeeriumi rahastuskomisjoni liikmeid?

Saate keskmes olid ka komisjoni liikmed ise, sest selgus, et kahe rahastuskomisjoni liikmega seotud teatrid said samalt komisjonilt raha. Näiteks rahastuskomisjoni liikme Katre Väli elukaaslase - Priit Raua - tantsuteater sai 167 000 eurot. Proua Väli teatas "Kuuuurijale", et ei viibinud konkreetselt selle arutelu juures, kuigi oli selle koosoleku protokollija ja komisjoni otsuste allkirjastaja.