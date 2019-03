Seekord võttis "Kuuuurija" luubi alla Kultuuriministeeriumi etendusasutuste rahastuskomisjoni töö ning selgus, et kahe komisjoni liikmega seotud teatrid said toetuse osaliseks. Kuigi komisjoni liikmed väidavad- et tegu pole toimingu piirangu rikkumisega ja nemad endaga seotud teatrite rahastusteemal kaasa ei rääkinud- ei anna protokoll siiski täielikku vastust selle kohta, kus komisjoni liikmed siiski arutelu ajal täpselt viibisid ja kes mille poolt täpselt hääletas.