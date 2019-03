Kuidas kontrollida kellele Sinu valimiste e-hääl anti?

"Kuuuurija" meeskond asus asja uurima ja sai teada, et seda, kas keegi on sinu eest elektroonilise hääle andnud kontrollida ei saagi.

Valimised.ee infotelefonilt saime teada, et peale e-hääletust on võimalik registreeritud häält näha ainult 30 minutit ja seda selleks, et veenduda, kas sul hääl on kohale jõudnud või mitte.