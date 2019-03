Vennad Sõnajalad peavad riigiga sõda. Oleg ja Andres Sõnajalg soovivad Eestisse püsti panna Baltikumi suurimat tuuleparki, aga riik on nende plaani kuulutanud julgeolekuohuks. Sõnajalad ise arvavad, et Eesti Energia otsib läbi erinevate jõuministeeriumite kavalaid konkse, kuidas nende tuulepargi ehitust peatada, et kogu tuulest saadud raha jääks riigiettevõtte kätte.