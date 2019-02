Video: Kuula Facebooki grupi salvestust võimalikust naise peksmisest

Selle nädala kolmapäeval filmis sõber seda, kuidas teine mees ja nende ühine tuttav naine vahekorras on. Otseülekanne (laiv) lõppes sellega, et üks mees läks laivis teisele kallale ja kuigi seltskond kustutas laivi koheselt "Eestlaste kolmnurgast" ära oli see mõne hetke pärast juba, asjasse mitte puutuvate isikute poolt, riputatud YouTube kanalisse.

"Ma üldiselt ei suuda kõikidesse nendesse videotesse tõesti sekkuda ja mida ma saan üldse teha, kui inimesed vabatahtlikult loobuvad oma väärikusest" rääkis "Kuuuurija" saatejuht.

Täna hommikul otsustas Lust aga sekkuda. "Ühtäkki hakkasid mulle taas kümned inimesed saatma üht grupis tehtud täna hommikust laivi, kus naine on silmini täis. Olen seda naist ka varem laive tegemas näinud ja vaadanud seda õudusega, aga ma ei teadnud, et seal korteris võib olla laps..." ütles Lust.

Videos on naine silmnähtavalt täis ja ajab purjus inimese juttu, kuid ühel hetkel kõik muutub. Kuulda on, kuidas naisterahvas hakkab röökima ja palub meesterahval teda mitte rohkem lüüa, mille peale hakkab karjuma väikelaps.

"Kui käisin esmaspäevase pedofiile puudutava saatega Lastekaitses intervjuud tegemas oli mul sealsete töötajatega juttu ka sellest, et nad võiksid vaadata, mis seal grupis toimub. Mulle vastati, et nad on pisut grupis toimuvat jälginud, kuid ei saa sekkuda," rääkis Lust.

"Televisiooni ja muu meedias osas võtab Lastekaitse Liit sõna, aga selles grupis on üle 65 000 liikme ja ma leian, et internetis toimuv on samasuguse osatähtsusega meedium kui kõik muu. Kui 65 000 liikmega grupis toimub otse-eetris naisepeks ja lapse röökimine võiks keegi ka peale minu sekkuda..." ütles Lust, kes on "Eestlaste kolmnurga" hommikusest laivist väga häiritud.

"See naisterahvas joob seal päevast päeva kõigi ees Laua Viina ja olen näinud teda ka otse-eetris täiesti koomas ja pildituna...olen šokeeritud, et seal kuskil tagaplaanil on ka laps. Ma südamest loodan, et keegi reageerib selle loo peale!" lisas ta.