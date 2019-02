Katrin Lust: Kes juhib Eestit tegelikult?

Kinnitan teile parteigenossed, et ma ei kavatsenud korraldada ei pulmamänge ega rumalate küsimuste vooru. Minu mõte oli teha saade, kus ka mina oleksin saanud vastused mind ja minu paljusid vaatajaid huvitavatele küsimustele.

Tänase peaministrikandidaatide boikoti valguses tahan teada, kuidas ikkagi Eesti riiki juhitakse. Eelkõige huvitab mind asja tehniline külg.

Kuus peaministrikandidaati, kes pidid saatesse tulema, ongi ju tegelikult need, kes järgmised neli aastat meie riiki juhivad. Me ei tea täna veel, kes täpselt saab peaministriks või milliseks kujuneb täpselt valimistulemus.

Aga me teame tänaste sündmuste valguses, et need inimesed – peaministrikandidaadid - suudavad kokku leppida, kuidas Eestit juhtida. Kuid veelkord - mind isiklikult intrigeerib- selle ühisavalduse, boikoti ja kokkuleppe- tehniline külg.

Kes oli see mõjuvõimas isik, kes suutis kõik peaministrikandidaadid ühe mütsi alla koondada ilma, et nendes parteides oleks olnud mingit laiemapõhjalist arutelu ja mis olid tema motiivid. Minu hinnangul tantsivad karud ja habemega naine need ju olla ei saanud!

Täna on minuga ühendust võtnud mitmed partei funktsionäärid, kes teatavad, et see otsus saatesse mitte tulla tehti üle nende peade ehk kokkuleppe sõlmisid ainult peaministrikandidaadid ise.

Mina olen kindel, et kõigile peaministrikandidaatidele ei jagatud ühesugust ja tõepärast informatsiooni minu ja Jüri Butšakovi juhitavast saatest.

Pigem arvan ma, et keegi konkreetne isik viis peaministrikandidaadid sihilikult eksiteele.

Lugesin Delfi eilset artiklit sellest, kuidas Jevgeni Ossinovski oli boikoti ja ühisavalduse teksti autor ja ühisavaldus läks pressiteatena teele just sotsiaaldemokraatide kontorist.

Samal ajal pidi aga keegi siiski eelnevalt ju veenma - kasvõi Ossinovskit- seda kõike tegema ja rääkima talle valeinformatsiooni, et saade keeratakse palaganiks, mis tõele ei vasta. Lisaks pidi ta olema nii veenev, et seda palagani asjaolu ei hakatud isegi Kanal 2 ega minult uurima.

Keegi esitles seda kui fakti.

Seega on mul peaministrikandidaatidele lihtsad küsimused. Kes ja mida täpselt teile Kanal2 valimisdebati saate kohta rääkis.

Just see vastus aitaks kaasa selgusele, kuidas Eestit tegelikult juhitakse. Kui juba täna ei ole poliitikud valmis tulema teleekraanil väitlema, siis miks me peaksime lootma et järgmise nelja aasta jooksul me saame neilt selgitusi oma tegude kohta.

Teine asi, mida ma sooviksin riigi juhtimise kohta kohe "naiivselt" küsida on see, kas meie peaministrikandidaatidele sobib üleüldse selline esindusdemokraatia nagu Eesti Vabariigis põhiseaduse järgi hetkel on.

Peale Prantsuse Revolutsiooni on maailm liikunud selles suunas, et igaühele on antud valimisõigus ja seda võrdse kaaluga. Valimisõiguse privileegi ei ole meie põhiseaduse loojad andnud ainult ekspertidele.